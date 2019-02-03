Представлен четырехдверный внедорожник Boot

Джеймс Гликенхаус давно увлекается автомобилями. В свое время он даже установил рекорд скорости "Северной петли", проехав на автомобиле SCG-003 трассу всего за 6 минут и 42 секунды.

Джеймс Гликенхаус и его компания Scuderia Cameron Glickenhaus показали новые изображения четырехдверного внедорожника Boot, работа над которым ведется несколько последних лет. Выглядит он уже почти как серийная модель.

Гликенхаус ранее создал двухдверную версию внедорожника Boot. Её можно купить в США у нескольких дилеров (скоро этих дилеров станет больше). Стоит такой внедорожник 287 500 долларов за полностью оборудованную версию. Всего будет выпущено не более 17 единиц этой модели, и некоторые из них, как утверждает Гликенхаус, уже проданы.

Что же касается пятидверного Boot, который вы видите на фото, то он появится примерно в 2021 году.

Выглядит четырехдверный Boot немного странно и непривычно, но все-таки очень круто и красиво. Он напоминает нам автомобили из фантастических фильмов. По словам Гликенхау, его внедорожники созданы для длительных путешествий, поэтому у них отличная проходимость и очень комфортный салон.