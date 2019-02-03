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Названа неожиданная причина остановки электрокара

Названа неожиданная причина остановки электрокара
19:27 Вс, 3 Февраль 2019 Телеграф avtodream.org Фото: pixabay

На заметку водителям: какие могут быть причины остановки электрокара.

На одной из главных улиц Пекина заглох электромобиль марки NIO, когда с ним проводили испытания и тестовые работы.

Инцидент случился не из-за разрядившейся аккумуляторной батареи, как могли многие подумать. Виной всему стало программное обеспечение транспортного средства.

Когда представитель компании и клиент попали на электромобиле в пробку, они решили обновить ПО, через мобильную сеть. Автомобиль приступил к выполнению команды и произошел сбой. Все электронные системы, включая стеклоподъёмники, перестали функционировать.

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В результате, электромобиль стал привлекать внимание полицейских, так как находился на улице Чанъань, по которой ездят правительственные кортежи. Представитель компании ничего не мог сделать до тех пор, пока система не обновилась.

Он уже извинился за произошедшее. Вся вина лежит на нём и пассажире, потому что в инструкции электрокара написано, допустимо производить обновления, только на парковке.

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Автомобили, Авто, Электрокар, Остановка электрокара.
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