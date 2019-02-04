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В Сети показали, как выглядит раритетное трехколесное авто

В Сети показали, как выглядит раритетное трехколесное авто
10:56 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Идея такой модели принадлежит братьям Рону и Ли Уиллам, а реализация стала возможной благодаря Phantom Vehicle Company из Калифорнии.

На выставке в Лос-Анджеле в далеком 1978 году был представлен необычный трехколесный автомобиль Turbo Phantom.

Рон Уилл работал в концерне General Motors, это позволило ему провести тесты в аэродинамической трубе. Кроме очень футуристичного для своего времени дизайна модель отличается своими размерами, ширина составила 2,1 метра, а высота – 1,1 метра.

Корпус машины выполнили из пенополиуретана со стекловолокном, чтобы увеличить прочность их соединили между собой, а после этого усилили стальными распорками.

Редкие и дорогостоящие отечественные автомобили прошлого

В подкапотном пространстве автомобиля располагается мотоциклетный турбированный двигатель Honda. Такая силовая установка позволила транспортному средству разгоняться до 96 км/час за шесть секунд, а максимальная скорость составила 225 км/час.

Как сообщалось ранее, Автоэксперты рассказали о пяти автомобилях, наиболее подходящих для комфортных длительных путешествий.

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Автомобили, Авто, Раритетные авто, Раритетные трехколесные авто.
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