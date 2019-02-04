Киану Ривз занялся производством элитных мотоциклов

Две знаменитости объединились, чтобы создать особенную эксклюзивную продукцию.

Известный актер Киану Ривз и гений кастомных байков Гард Холлингер объявили о начале выпуска мотоциклов марки Arch. Первые машины можно будет купить в Великобритании уже 16 ноября 2019 года.

Основной особенностью мотоциклов Arch является их индивидуальная конструкция. Каждый из них будет создаваться на базе серийной модели, но с учетом предпочтений покупателя. В частности, можно будет купить мотоцикл с классическим расположением подножек или с выносом их вперед, как у круизеров. Также будут предложены множество вариантов дизайна, на совершенно любой вкус.

Киану Ривз уже успел пообщаться с потенциальными покупателями мотоциклов Arch в Лондоне. Так как актер находился в США, для этого использовалась видеосвязь.

"Когда я впервые прокатился за рулем одного из этих мотоциклов, у меня просто снесло крышу от восторга! Мне никогда не приходилось ездить за рулем чего-то подобного. Я захотел, чтобы таких мотоциклов стало больше, но по моим представлениям они не должны были быть только кастомами. Я хотел, чтобы это был серийный мотоцикл".

Так коротко Киану описал причину, по которой решил кроме актерской деятельности заняться еще и производством техники. Гард Холлингер от себя добавил:

"Здесь у нас был завод, где мы на абсолютно законных основаниях производили серийные мотоциклы. Плюс мы проделали огромную работу, чтобы все оформить в соответствии с законом, поэтому по праву можем называться небольшой мотоциклетной компанией. Создание каждого мотоцикла начинается с кучи алюминия весом 540 кг, из которого мы вытачиваем детали KRGT-1. Затем, через 3 месяца, мы добавляем еще 50 кг различных деталей".

С каждым клиентом планируется работать индивидуально, для чего разработана особая система заказа мотоцикла. Начинается процесс покупки техники на сайте компании, где будущий владелец мотоцикла знакомится с возможными вариантами кастомизации базового мотоцикла Arch.

Затем происходит видео звонок на завод, расположенный в Лос-Анджелесе, в ходе которого со специалистами обсуждаются важные нюансы. На заводе производятся около 200 деталей, призванных придать мотоциклу Arch индивидуальность.

Базой является эффектный массивный мотоцикл от производителя S&S с двухцилиндровым V-образным двигателем объемом 2032 куб. см и шестиступенчатой трансмиссией.

В основе каждой модели лежит прочная стальная рама с алюминиевыми элементами. При изготовлении мотоциклов используются только комплектующие премиум-класса, например карбоновые колеса BST, подвеска Öhlins и эффективная тормозная система ISR.