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Среда, 06.02.2019
Представлен моторхоум-кабриолет Skydancer Apero для путешествий (Фото)
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Представлен моторхоум-кабриолет Skydancer Apero для путешествий (Фото)

Среди домов на колесах не так уж часто попадается что-то действительно необычное. Большая масса кемперов делается, как под копирку. Это или прицеп, или грузовик, реже – фургон. Иногда создатели могут удивить наличием бассейна или гаража для суперкара, вот только касается все это лишь роскошных моделей. Кемпер Skydancer нашел, чем можно удивить еще.
novate.ru
Фото: из открытых источников
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Автомобиль, Фото, Машина, Кемпер, Skydancer, Кемпер-кабриолет.
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