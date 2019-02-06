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Представлен моторхоум-кабриолет Skydancer Apero для путешествий (Фото)
Среди домов на колесах не так уж часто попадается что-то действительно необычное. Большая масса кемперов делается, как под копирку. Это или прицеп, или грузовик, реже – фургон. Иногда создатели могут удивить наличием бассейна или гаража для суперкара, вот только касается все это лишь роскошных моделей. Кемпер Skydancer нашел, чем можно удивить еще.
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