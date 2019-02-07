Компания Ford обновила пикап Super Duty

Модель появится в продаже осенью этого года.

Все производители больших пикапов проводят обновление своих мощных красавцев.

Благодаря этому сегмент тяжелых пикапов в Америке становится все более привлекательным, чем когда-либо - вся Детройтская тройка представила новые или обновленные версии - и Ford завершает череду премьер с обновленным SuperDuty.

Новые пикапы, которые появятся в продаже осенью этого года, заслуженно могут носить статус самых затестированных за всю историю компании, пройдя более семи миллионов миль испытаний.

Не воспринимайте Ford Super Duty 2020 модельного года как совершенно новые модели - это сильно переработанное нынешнее поколение пикапов с более выразительной решеткой радиатора, а также новой конструкцией светодиодных фар.

Ford заявляет, что небольшие изменения переднего бампера оптимизируют аэродинамику и охлаждение, а задние фонари с новым дизайном и новым задним бампером должны создать "более смелый стиль Built Ford Tough" сзади.

Безусловно, самые важные изменения происходят под капотом, где появился новый 7,3-литровый бензиновый V8. В типичной для Ford манере точных данных о мощности, крутящем моменте и прочих возможностях пока нет, но компания заявляет, что этот V8 будет "самым мощным бензиновым V8 в своем классе".

Новым для 2020 модельного года станет также 10-ступенчатая автоматическая коробка передач TorqShift с более широким диапазоном передаточных чисел, чем в предыдущем 6-ступенчатом автомате.

Коробка передач компактная и помещается в том же пространстве, что и 6-ступенчатая ранее. При этом она всего на 1,58 кг тяжелее. У нее есть пять режимов - нормальный, буксировка - прицеп, экономичный, по скользким поверхностям, а также песок/снег.

Для поклонников дизелей будет предлагаться 6,7-литровый двигатель PowerStroke третьего поколения с новой системой впрыска топлива для оптимизации расхода и снижения уровня шума. Изменения должны обеспечить большую мощность и больший крутящий момент во всем диапазоне оборотов, но, опять же, Ford пока не раскрывает цифры.

Базовым же двигателем остается 6,2-литровый V8, предлагающий "проверенные возможности при доступной цене". Ford с гордостью заявляет, что является единственным производителем, разрабатывающим и производящим все комбинации двигателей и трансмиссий самостоятельно.

Это должно обеспечить "беспроблемную работу этих компонентов с любыми шасси и разновидностями пикапов".

Кстати, вместе с обновленным Super Duty дебютирует также новая система Ford Pro Trailer Backup Assist, которая должна помогать водителю легко маневрировать даже с самыми большими прицепами.

Она объединена с системой камер, которая помогает выбрать нужную траекторию и положение руля для парковки или проезда сложного участка.