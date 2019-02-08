Коллекционные автомобили будущего (Фото)

Горячий список Hagerty выпускается каждый год и включает в себя транспортные средства, которые, вероятно, со временем приобретут ценность и станут коллекционными элементами. Чтобы претендовать на этот список, автомобиль должен иметь рекомендованную розничную цену от своего производителя менее 100 000 долларов США. Вот транспортные средства, которые попали в горячий список Hagerty и объяснения, которые компания дала на их счет.