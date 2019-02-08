Скачать
Пятница, 08.02.2019
Коллекционные автомобили будущего (Фото)
1 / 8

Коллекционные автомобили будущего (Фото)

Горячий список Hagerty выпускается каждый год и включает в себя транспортные средства, которые, вероятно, со временем приобретут ценность и станут коллекционными элементами. Чтобы претендовать на этот список, автомобиль должен иметь рекомендованную розничную цену от своего производителя менее 100 000 долларов США. Вот транспортные средства, которые попали в горячий список Hagerty и объяснения, которые компания дала на их счет.
fullpicture.ru
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Авто, Машины, Раритет, коллекционные автомобили.
14:12 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь