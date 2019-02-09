Немецкое качество: автомобили, которые можно брать не раздумывая

Немецкие автомобили пользуются неизменным спросом на отечественном рынке. Когда произносят слова "машина из Германии" у большинства соотечественников в голове синонимом проносится слово "высокое качество". Конечно, среди немецких автомобилей (как и любых других) есть и неудачные модели. Однако речь пойдет сегодня не о них, а о тех, что являются их полной противоположностью.