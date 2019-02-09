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Немецкое качество: автомобили, которые можно брать не раздумывая
Немецкие автомобили пользуются неизменным спросом на отечественном рынке. Когда произносят слова "машина из Германии" у большинства соотечественников в голове синонимом проносится слово "высокое качество". Конечно, среди немецких автомобилей (как и любых других) есть и неудачные модели. Однако речь пойдет сегодня не о них, а о тех, что являются их полной противоположностью.
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