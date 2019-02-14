В Сети появились характеристики нового Hyundai Palisade

Посмотрев видеообзор, вы поймете, что Hyundai Palisade отличается от донора не только габаритами.

Мы уже неоднократно рассказывали о корейской новинке Hyundai Palisade. Однако все это было какое-то поверхностное и больше походило на предположения.

Теперь, благодаря подробному видеообзору, мы сможем более серьезно проникнуться достижениями корейских дизайнеров и инженеров.

Как заявляют некоторые автомобильные блогеры, обсуждаемая модель - это лишь удлиненная версия Hyundai Santa Fe.

В общем, они конечно же правы. За основу обсуждаемой новинки была взята именно она. Тут и силовой агрегат такой же и некоторые элементы оснащения. Но так ли все однозначно просто на самом деле?

Да, он огромен, но есть в нем большое количество других "плюшек", кроме вместимости салона.

Обзорщику понравилось то, как организованы места для пассажиров задних рядов, что эти самые пассажиры могут сами регулировать климатическую установку. Кроме того, автор обзора отмечает большое количество разъемов для зарядки гаджетов.