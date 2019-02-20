В Сети показали новый электрический кроссовер Ford

Технические характеристики электрической силовой установки пока не сообщаются.

Новый кроссовер Ford Territory, который базируется на китайском JMC Yusheng S330, станет доступен с полностью электрической силовой установкой.

Недавно в сети появились шпионские фотографии автомобиля. Судя по изображениям, новинка получит две розетки для подключения к зарядке, спереди будет располагаться разъем для быстрой зарядки, а сзади – для обычной. Режимы трансмиссии будут переключаться не рычагом, а кнопками.

Стандартная версия появилась на рынке в январе. Размеры машины составляют 4580х1936х1674 мм, а расстояние между осями – 2 716 мм.

Напомним, К настоящему времени уже известен факт, что Ferrari планирует электрифицировать свой модельный ряд в ближайшие годы.