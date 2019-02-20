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В Украине появился новый Leхus UX

В Украине появился новый Leхus UX
12:09 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф autocentre.ua Фото: autocentre.ua

На украинском рынке Leхus UX доступен в 4 комплектациях: Eco, Business, Launch и F-Sport.

Компактный кроссовер Lexus UX создан для молодых людей, которые не представляют свою жизнь без постоянного движения – автомобиль идеально подойдет как для передвижения по городу, так и для дальних поездок.

В разработке нового Lеxus UX дизайнеры применили японскую архитектурную концепцию "Энгава": плавный переход панели приборов в линию капота обеспечивает прекрасную обзорность, а низкое расположение передних сидений напоминает спортивное купе. 

Премиальность новой модели также подчеркивает внешний вид фар: контур дневных ходовых огней приобрел очертания буквы L. Вместе с усовершенствованным дизайном задних фонарей экстерьер Lехus UX воплощает основные элементы урбанистического характера кроссовера.

Тщательно проработанная аэродинамика автомобиля позволила снизить расход топлива и уменьшить вредные выбросы в атмосферу.

Создатели кроссовера уделили много внимания безопасности новинки. Комплексная система безопасности Lеxus Safety System+ второго поколения включает систему предотвращения столкновений PCS (Pre-Collision System), теперь способную распознавать пешеходов даже в темноте, а также велосипедистов днем. 

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Четыре встроенные видеокамеры обеспечивают обзорность на 360°, а изображение выводится на 10,3-дюймовый экран мультимедийной системы. В кроссовере имеется беспроводное зарядное устройство для гаджетов.

Провести тест-драйв и получить детальную информацию о новом Lexus UX можно в официальных дилерских центрах компании в Украине.

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