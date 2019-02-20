Новый минивэн Geely без камуфляжа

Geely Jiaji построен на платформе, которую китайские инженеры разработали совместно с коллегами из шведской Volvo.

Дилерам Поднебесной начали поступать первые товарные автомобили несмотря на то, что старт продаж нового минивэна Jiaji намечен на март 2019 год.

В Сети появились первые фотографии новинки, сделанные на площадке одного из дилерских центров марки в Китае. На них автомобиль предстал полностью без камуфляжа, что позволило оценить его внешность.

Габариты минивэна получились весьма впечатляющими: длина составляет 4 706 мм, ширина - 1 909 мм, высота - 1 713 мм, а размер колесной базы равен 2 805 мм.

Geely Jiaji будет доступен с 6- или 7-местной компоновкой салона. Модель имеет богатое техническое оснащение, среди которого можно особо отметить цифровую приборную панель, не характерную для данного класса автомобилей, LED подсветку салона, которая включается при помощи жестов, ультрасовременный мультимедийный комплекс с "парящим" тачскрином, панорамную крышу, трёхзонный климат-контроль, удобные подстаканники с опцией подогрева и охлаждения, а также адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора.

Моторная гамма Geeli Jiaji весьма разнообразна и включает бензиновый 1,8-литровый мотор на 184 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Также есть модификация с так называемым "мягким" гибридом (MHEV), в основе которой 1,5-литровым турбированный агрегат и 48-вольтовый стартер-генератор, а также комплект высокоэффективных батарей и 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением. Мощность MHEV достигает 190 л.с., при этом средний расход - около 5,9 л/100 км.

Для топовых комплектаций предлагается подзаряжаемый гибридный привод (PHEV) с аналогичной силовой установкой на 1,5 литра, электродвигателем, 7-ступенчатым "роботом" и Li-On батареей, имеющей емкость 13,3 кВт/ч. Суммарная отдача - 258 л.с., а расход всего 1,6 л/100 км. Всем версиям полагается только передний привод.

Цены на новинку пока не озвучены Первое время Geely Jiaji будет продаваться только в Китае, но уже в 2020 году минивэн начнут поставлять и на другие мировые рынки рынки.