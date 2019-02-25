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Появились фото новой Hyundai Sonata

Появились фото новой Hyundai Sonata
09:58 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Глава Hyundai Global Desing сказал, что дизайн новой модели 8-го поколения будет похож с Sonata 2011 года.

В настоящее время компания Hyundai еще не готова представить миру обновленную модель Sonata.

Но в сеть уже попали первые шпионские изображения будущей модели. Конечно, сами снимки не лучшего качества, но мы их проанализировали и теперь можем рассказать вам, чего следует ожидать.

Корейские чиновники утверждают, что новая Sonata понравится абсолютно всем. 

Фотографии предполагают, что модель 2020 года будет иметь более отчетливый и агрессивный стиль, чем автомобиль седьмого поколения. Также видно, что новый седан среднего размера несет в себе стилистику концепции Huyndau "Le Fil Rounge", которая была представлена в прошлом году на автосалоне в Женеве. Но, как это обычно бывает, когда речь идет о серийных автомобилях, исполнение оставляет желать лучшего.

Интерьер салона не раскрыт, но можно увидеть некоторые детали. Центральная консоль на модели 2020 года выглядит более высококлассной. Hyundai улучшает качество материалов с каждым новым поколением и это не может не радовать.

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если говорить о силовых агрегатах, то, скорее всего, модель 2020 года получит улучшенную версию 2,0-литрового четырехцилиндрового безнаддувного двигателя мощность которого 185 "лошадей". Также возможен вариант 2,4-литрового безнаддувного двигателя мощностью 185 л.с и гибридного 193-сильного 2,0-литрового агрегата.

Дебют автомобиля состоится в 2020 году и, по всей вероятности, мы увидим первые официальные снимки после представления авто на автосалоне в Нью-Йорке.

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Автомобили, Авто, Фото, Hyundai Sonata.
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