Самые смешные автобусы в истории (Фото) Пересаживаться из своего авто (пусть даже это распоследний китаец или индус) в автобус — та еще мука. А в случае с данными экземплярами — это еще и большая комедия. Каким только образом История не поворачивалась к автобусам, но к этим машинам она повернулась даже не боком, а совсем другим местом. Вот ведь передвигались люди на самых смешных автобусах вселенной и горя не знали: все лучше, чем пешком…