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Суббота, 02.03.2019
Самые смешные автобусы в истории (Фото)
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Самые смешные автобусы в истории (Фото)

Пересаживаться из своего авто (пусть даже это распоследний китаец или индус) в автобус — та еще мука. А в случае с данными экземплярами — это еще и большая комедия. Каким только образом История не поворачивалась к автобусам, но к этим машинам она повернулась даже не боком, а совсем другим местом. Вот ведь передвигались люди на самых смешных автобусах вселенной и горя не знали: все лучше, чем пешком…
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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