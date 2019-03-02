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Илон Маск разработал электромобиль "для бедных" (Видео)

Илон Маск разработал электромобиль "для бедных" (Видео)
18:24 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: facebook.com

Компания Tesla, главой которой является Илон Маск, вопреки ожиданиям увидеть новый кроссовер Tesla Model Y, анонсировала новый электромобиль Tesla Model 3.

Особенностью новинки является то, что это самый дешевый электромобиль в модельном ряде компании, стоимостью "всего" в 35 тысяч долларов. Для сравнения новые Model S и Model X стоят 83 000 и 88 000 долларов соответственно, сообщает Hi-news.

Естественно, Tesla Model 3 отличается от более дорогих моделей более скромными показателями по скорости и автономности. Электромобиль за 35 тысяч долларов способен проехать на одной зарядке расстояние в 350 километров. Для сравнения, модификация Model 3 за 45 тысяч долларов обладает запасом хода до 500 километров. Разгон до 100 км/ч занимает 5,6 секунды, а максимальная скорость составляет 210 км/ч.

Дешевая версия доступна исключительно в черном цвете. Остальные цвета будут доступны опционально за дополнительные 1500-2500 долларов. Функция автопилота тоже упразднена, но доступна отдельно за 3000-5000 долларов в зависимости от модификации. В 2019 году Tesla намерена выпускать 7000 экземпляров новинки в неделю.

Tesla закрывает все магазины и переходит на онлайн-продажи

Достичь снижения цены у Tesla получилось благодаря изменения стратегии продаж. Илон Маск заявил, что компания планирует закрыть большинство розничных магазинов и сконцентрируется на продажах через интернет. Таким образом она сократит расходы на продажи и маркетинг и сможет продавать автомобили на 6% дешевле – это также повлияет на снижение стоимости существующих моделей.

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Электромобиль, Автомобиль, Авто, Tesla, Илон Маск.
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