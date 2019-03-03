Лучшие автомобили для начинающих водителей (Фото) В США выпускники колледжа обычно сразу покупают себе автомобили. Эксперты сайта Autoblog назвали новые машины, которые лучше всего подойдут выпускникам колледжей и водителям-новичкам. Стоимость - до 25 000 долларов.