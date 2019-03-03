Автомобильная промышленность в Германии инвестирует 60 млрд евро в электромобили

Автопроизводители в Германии за три года инвестируют 60 млрд евро в электромобили.

Незадолго до открытия Женевского автосалона в немецкой автомобилестроительной промышленности заявили о мощных инвестиции в объеме 60 млрд евро в следующие три года в электромобильность и дигитализацию.

Как отметил в субботу, 2 марта, президент Союза автомобильной промышленности (VDA) ФРГ Бернхард Маттес, к трансформации в области решили подойти с наступательной тактикой, сообщает Deutsche Welle.

По его словам, из указанной суммы более 40 млрд вложат в развитие электромобильности, а еще 18 млрд - в дигитализацию, разработку подключенных к интернету и самоуправляемых автомобилей.

Немецкие автопроизводители в указанный период предлагают расширить палитру предлагаемых потребителям электромобилей до около 100 моделей.

По его словам, рост электромобильности необходим, поскольку в противном случае не удастся достичь поставленных Евросоюзом целей по сокращению к 2030 году выбросов углекислого газа.

По мнению Маттеса, учитывая показатель ВВП на душу населения Германия и ряд других европейских стран должны иметь более высокую долю электромобилей среди новых зарегистрированных авто. Поэтому необходимо активно развивать инфраструктуру для подзарядки электромобилей и стимулировать приобретение электрокаров.