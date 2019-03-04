В Украине испытали новую бронемашину

Семейство специальных бронированных машин на базе "БАРС-8" предусматривает возможность установления различных боевых модулей и вооружения.

Бронеавтомобиль "БАРС-8" успешно завершил программу государственных испытаний, которая продолжалась более двух лет.

В течение испытаний бронемашина успешно прошла все этапы - ходовые испытания, прохождение бродов, преодоление бездорожья, подъемов и спусков, удобство десантирования, ведения огня, испытания подрывом, баллистическую стойкость и ряд других важных тестов.

"БАРС-8" стал второй ББМ в Украине, после бронеавтомобиля "Казак-2" (НПО "Практика"), которая прошла государственные испытания.

"БАРС-8" имеет шасси повышенной проходимости с колесной формулой 4 × 4 с 6,7-литровым турбодизельным двигателем Cummins, бронированную противоминную и баллистическую защиту по стандарту STANAG 4569 Level 2 и системы обеспечения жизнедеятельности экипажа.

Конструкцией бронеавтомобиля предусмотрена установка систем пуска дымовых гранат, средств связи и навигации, приборов ночного и дневного наблюдения, системы регулирования давления в шинах, системы пожаротушения моторного отделения, средств маскировки, противоосколочного пидбоя корпуса, автономной климатической системы.

Основной сферой использования "БАРС-8" является поддержка подразделений Вооруженных сил Украины при ведении ими боевых действий. Машина также может быть задействована для транспортировки личного состава, перевозки грузов в условиях боевых действий, выполнения тактических задач и охраны блокпостов, использования в качестве медицинского эвакуационного транспорта.

Пассажировместимость базового автомобиля составляет до 10 человек в полной экипировке. По итогам госиспытаний "Богдан Моторс" будет поставлять броневики Вооруженным силам Украины и продвигать бронеавтомобиль на внешних рынках.