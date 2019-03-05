Парфюмерия и косметика стали причиной отзыва более 2 млн автомобилей Subaru

Автомобили Subaru начали ломаться из-за парфюмерии и косметики.

В последние годы компания Subaru часто сталкивается с проблемами, связанными с автомобилями. В конце 2018 года ей пришлось отозвать 400 000 транспортных средств из-за неисправных клапанных пружин — выполнение исправлений явно потребовало много времени и сил. Также ей приходилось ненадолго останавливать производство на японских заводах из-за проблем с гидроусилителями. В марте производителя настигла еще одна беда — в миллионах автомобилей возник сбой из-за химических веществ, содержащихся в парфюмерии и прочей косметике.

Проблема была обнаружена в моделях Impreza, Forester и Crosstrek, выпущенных в период между 2008 и 2017 годами. Оказалось, что химические соединения от потребительских товаров создают помехи при включении стоп-сигналов. Проблемы с сигналами могут повлечь за собой другую неприятность: автомобиль может попросту не завестись.

Из-за таких последствий производитель отнесся к проблеме очень серьезно. Ему пришлось отозвать 2,3 миллиона автомобилей — это самый крупный отзыв во всей истории компании. К сожалению, эта неприятность произошла как раз в то время, когда у нее и так множество проблем из-за других обнаруженных неисправностей. Самое интересное, что производитель пока даже не знает, как защитить контактны стоп-сигналов от химических соединений, которые витают в воздухе практически постоянно.

Примечательно, что это не самая странная причина отзыва автомобилей в истории. В 2013 году компания Toyota отозвала 870 000 автомобилей из-за того, что пауки начали плести паутину в дренажной трубке кондиционера.