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Воскресенье, 24.03.2019
Самый дорогой автомобиль нашел своего владельца
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Самый дорогой автомобиль нашел своего владельца

Новое авто - это современная интерпретация купе Type 57 SC Atlantic, которая получила название La Voiture Noire. Стоимость гиперкара - 11 миллионов евро. La Voiture Noire существует в единственном экземпляре и уже имеет своего владельца. Что неудивительно, им стал один из коллекционеров. Все элементы и детали нового Bugatti La Voiture Noire изготовлены вручную. Кузов полностью выполнен из карбона и окрашен в насыщенный черный цвет.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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09:36 Пт, 22 Март 2019 Телеграф
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