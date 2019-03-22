Самый дорогой автомобиль нашел своего владельца Новое авто - это современная интерпретация купе Type 57 SC Atlantic, которая получила название La Voiture Noire. Стоимость гиперкара - 11 миллионов евро. La Voiture Noire существует в единственном экземпляре и уже имеет своего владельца. Что неудивительно, им стал один из коллекционеров. Все элементы и детали нового Bugatti La Voiture Noire изготовлены вручную. Кузов полностью выполнен из карбона и окрашен в насыщенный черный цвет.