Владельцев Tesla ждут новые функции автопилота

Водители будут получать предупреждение, о красном свете светофора.

Компания Tesla начала внедрение новой функции автопилота под названием Autosteer Stop Light Warning, включенную в последнее обновление ПО автомобиля. Водители будут получать предупреждение о том, что впереди их ждет красный свет светофора, сообщает hightech.fm.

Система Tesla Autopilot может облегчить вождение, учитывая новые функции. Теперь Autopilot уступает дорогу, когда обнаруживает, что впереди автомобиль хочет переключиться на вашу полосу движения. Autopilot выделит его на приборной панели и притормозит, чтобы создать дополнительное пространство.

Кроме того, Autosteer может предупредить водителя, что впереди его ожидает красный свет светофора или сигнал о торможении машины впереди. Как уточняется в сообщении компании, новая функция призвана помочь улучшить безопасность движения. На экране появится уведомление для водителей, использующих Autosteer, и если они едут достаточно быстро, то могут загореться красные сигналы.

В то же время эта функция не будет приводить в действие тормоза автомобиля, но обеспечит визуальный и звуковой сигнал, позволяющий водителю знать, что ему необходимо немедленно возобновить управление автомобилем и замедлить ход.

Функция работает используя информацию, накопленную Tesla в своих картографических данных, чтобы подтвердить наличие стоп-сигнала. За ним последует еще одна функция, которая будет распознавать знаки остановки. Эта функция доступна для автомобилей США с пакетами Autopilot и Full Self-Driving, выпущенными после 2016 года.