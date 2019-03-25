Илон Маск готовит новый браузер для Tesla

Илон Маск не уточнил, когда именно состоится выход новой прошивки, но вероятно это случится "очень скоро".

Электромобили Tesla получат браузер на основе Chromium.

Автомобильный браузер Tesla печально известен своей ненадежностью и очень медленной работой. Илон Маск заявил, что намерен положить этому конец и заявил, что вскоре все электромобили Tesla будут оснащены новым браузером на основе проекта Chromium с открытым исходным кодом, сообщает Engadget.

Это не означает, что автомобили получат Chrome. Проект Chromium просто генерирует код для Chrome и других браузеров от компаний и поставщиков за пределами Google, включая Opera, а вскоре даже для Edge. Вполне вероятно, что внешне браузер не изменится, поскольку изменения коснутся только внутренней части кода программы.

Tesla последние годы предпринимала много попыток улучшить браузер, но тщетно – водители продолжали жаловаться компании на "тормоза и глюки" со встроенным интернет-обозревателем в электромобилях.