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Понедельник, 25.03.2019
ТОП самых экономичных автомобилей 2019 года
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ТОП самых экономичных автомобилей 2019 года

В 2019 году, при наличии бесчисленного множества гибридных машин и электромобилей, у покупателей нет недостатка в выборе экономичного транспорта. Однако и без аккумуляторной батареи и электричества газовые и дизельные двигатели в современных автомобилях весьма эффективны. Отметим, что рейтинг составлен с учетом американских цен и моделей, продающихся на том континенте. Однако полностью считать этот рейтинг бесполезным для наших граждан нельзя: многие украинцы покупают подержанные автомобили на американских аукционах. Поэтому, рейтинг может вполне подойти тем людям, которые хотят выбрать экономичный автомобиль.
autonews.ua
Фото: autonews.ua
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Электромобиль, Автомобиль, Авто, Экономичные авто.
16:29 Сегодня Телеграф
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