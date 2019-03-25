ТОП самых экономичных автомобилей 2019 года В 2019 году, при наличии бесчисленного множества гибридных машин и электромобилей, у покупателей нет недостатка в выборе экономичного транспорта. Однако и без аккумуляторной батареи и электричества газовые и дизельные двигатели в современных автомобилях весьма эффективны. Отметим, что рейтинг составлен с учетом американских цен и моделей, продающихся на том континенте. Однако полностью считать этот рейтинг бесполезным для наших граждан нельзя: многие украинцы покупают подержанные автомобили на американских аукционах. Поэтому, рейтинг может вполне подойти тем людям, которые хотят выбрать экономичный автомобиль.