Ford откажется от производства легковых авто в России

Американская компания Ford прекратит развивать самостоятельный бизнес в России и сосредоточится на производстве коммерческих автомобилей.

Об этом в интервью рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак. По его словам, это решение связано с тем, что компания испытывает проблемы со сбытом продукции. "Они сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт — Ford Transit", — заявил Козак.

Он добавил, что управлять этим бизнесом будет группа "Соллерс" — российский партнер Ford, которая получит контрольный пакет в совместной компании Ford Sollers.

В настоящее время правительство обсуждает с "Соллерс" возможность заключить специнвестконтракт, который предполагает локализацию производства Ford Transit в Елабуге. По словам Козака, контракт могут подписать в течение двух месяцев.

"Поэтому можно сказать, что вопрос с дальнейшим присутствием бренда Ford на российском рынке решился самым экономически эффективным образом", — подчеркнул российский вице-премьер.