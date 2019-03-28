Renault Megane готовится к фейслифтингу

Компания Renault готовится представить модернизированную модель четвертого поколения Megane, которая существует с 2016 года.

Сейчас французы тестируют автомобиль на дорогах в южной Европе.

Судя по шпионским фотоснимкам, боковая часть Megane осталась неизменной, а вот передняя и задняя часть хэтчбека получат новые фары и фонари со светодиодными элементами, обновленные бамперы и решетку радиатора.

Скорее всего, можно ждать изменений и в салоне автомобиля, который может получить некоторые элементы от Renault Clio пятого поколения, включая 9,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы и цифровую панель приборов.

Официальной информации и двигателях для Renault Megane 2020 пока нет, но компания наверняка предложит новые или улучшенные силовые установки, а публичный дебют модели ожидается на автосалоне во Франкфурте осенью этого года.