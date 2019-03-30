Volkswagen Multivan: микроавтобус с двигателем от Porsche 911 (Фото) Порой вэны Volkswagen после доработки выглядят очень ярко. Этот Multivan, который продают в Кельне, с виду довольно обычный и выдают его разве что черные 19-дюймовые диски. Хотя "начинка" ну очень интересная. Дело в том, что какие-то безумцы оснастили Volkswagen T6 3,6-литровым двигателем от Porsche 911 Turbo на 580 л. с. Причем расположен он сзади, то есть переделывать микроавтобус пришлось серьезно. В паре с мотором работает 6-ступенчатая МКПП.