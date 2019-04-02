Экономим: как меньше расходовать топливо на авто

Удивительно, но специалисты напоминают, что маленькая производительность мотора не гарантия экономичности.

Как пример Volvo S90. Двигатель этой современной машины выдает тягу 249 л.с., но он потребляет в два раза меньше топлива, чем моторы более старых машин, мощность которых не достигает и 100 л.с.

Однако вышеописанное касается "Вольво" и владельцев этого авто, а не тех, у кого уже есть какая-нибудь прожорливая машина. Для последних эксперты собрали несколько полезных советов.

Главный среди них смена стиля езды. Для экономии она должна быть спокойной, плавной, без кикдаунов и агрессии. Кроме того, не нужно думать, что для экономии стоит ездить на низкой скорости.

Это не всегда кстати, да и мотору может навредить. Для многих авто оптимальная скорость, способствующая хорошему расходу топлива, составляет 90 км/ч.

Эксперты также напоминают, что для экономии полезны: горючее с улучшенной моющей способностью, масла сверхмалой вязкости, хорошие свечи, чистые фильтры, правильное давление в шинах, а также аэродинамика авто.

Последнюю можно испортить, к примеру, багажником на крыше, выпирающими крыльями и так далее. Эксперты подытожили, что экономить переходом на газ смогут только те, кто поистине много ездит на машине.