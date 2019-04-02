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Экономим: как меньше расходовать топливо на авто

Экономим: как меньше расходовать топливо на авто
16:04 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Удивительно, но специалисты напоминают, что маленькая производительность мотора не гарантия экономичности.

Как пример Volvo S90. Двигатель этой современной машины выдает тягу 249 л.с., но он потребляет в два раза меньше топлива, чем моторы более старых машин, мощность которых не достигает и 100 л.с.

Однако вышеописанное касается "Вольво" и владельцев этого авто, а не тех, у кого уже есть какая-нибудь прожорливая машина. Для последних эксперты собрали несколько полезных советов.

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Главный среди них смена стиля езды. Для экономии она должна быть спокойной, плавной, без кикдаунов и агрессии. Кроме того, не нужно думать, что для экономии стоит ездить на низкой скорости.

Это не всегда кстати, да и мотору может навредить. Для многих авто оптимальная скорость, способствующая хорошему расходу топлива, составляет 90 км/ч.

Эксперты также напоминают, что для экономии полезны: горючее с улучшенной моющей способностью, масла сверхмалой вязкости, хорошие свечи, чистые фильтры, правильное давление в шинах, а также аэродинамика авто.

Последнюю можно испортить, к примеру, багажником на крыше, выпирающими крыльями и так далее. Эксперты подытожили, что экономить переходом на газ смогут только те, кто поистине много ездит на машине.

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Экономия топлива, Volvo, Пример, Volvo S90, Топливо для автомобиля.
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