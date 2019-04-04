Б/у автомобиль: какие профилактические процедуры нужны после его покупки Приобретая же подержанную машину, необходимо четко отдавать себе отчет о том, что в какой-то степени это кот в мешке. В каком бы хорошем состоянии не был автомобиль, в нем есть куча мелких деталей и расходников, которые могут быть изношены. К тому же новоиспеченный владелец не знает о качестве обслуживания машины практически ничего. Поэтому, чтобы избежать неприятностей и неожиданных поломок, ему необходимо провести ряд профилактических процедур. Очень много в вопросе профилактических работ с подержанным автомобилем зависит от возраста машины и условий покупки. Так, например, если автомобиль был приобретен у друга с небольшим пробегом, и покупатель знает, как машина обслуживалась – в таком случае, необходимость какой-то профилактики отпадает. Мы же рассмотрим среднестатистический случай, когда машина покупается у незнакомого человека по объявлению, имеет неплохое, на первый взгляд, состояние и возраст старше трех лет.