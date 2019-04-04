Через две недели в Шанхае дебютирует серийный Volkswagen Teramont

Такая информация накануне появилась в новостных лентах.

Знакомство поклонников марки с обычным Volkswagen Teramont состоялось еще два года назад. Североамериканские автомобилисты узнали эту модель как Atlas, а на рынок Китая этот SUV вышел под именем Teramont.

Купеобразная версия модели стала отличаться от своего предшественника переработанными бамперами, иной решеткой радиатора и оригинальной оптикой.

Длина кросс-купе достигает 4 905 мм. Это, к слову, на 134 мм меньше, чем у трехрядного SUV, который предложили российским автомобилистам. Высота купеобразного VW Teramont равна 1 719 мм, ширина - 1 989 мм, колесная база - 2 980 мм.

В качестве мотора новинка получит двухлитровый TSI, чья мощность в зависимости от модификации может варьироваться от 186 до 220 лошадиных сил. Также кросс может оснащаться 2,5-литровым мотором с отдачей 299 л.с. Вся моторная линейка сочетается с семиступенчатым "роботом", а вот привод может быть как передним, так и полным.

Во сколько обойдется покупателям купеобразный Teramont, пока не сообщается.