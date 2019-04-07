Укравтопром: в текущем году спрос на электрокары увеличился на 71%.

В Украине продолжает увеличиваться спрос на электромобили, в частности в первом квартале он вырос на 71% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщает Укравтопром.

"За первый квартал текущего года украинский парк электромобилей пополнился на 1276 машин. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на электромобили в Украине увеличился на 71%", - говорится в сообщении. В то же время отмечается, что большую часть (91%) первичного рынка автомобилей, работающих исключительно на электротяге, сформировали машины, бывшие в эксплуатации - 1164 шт.

Лидером рынка электрокаров остается Nissan Leaf - с января по март 678 автомобилей этой модели получили украинские номера. На втором месте Tesla Model S, в "зачете" которой 107 регистраций. Третьим по популярности стал BMW i3 с результатом 87 авто. Электромобиль Renault Zoe выбрали 66 украинцев. Замыкает пятерку самых популярных электромобилей на украинском рынке FIAT 500e - в первом квартале 2019 года 60 электромобилей этой марки нашли в Украине своих владельцев.