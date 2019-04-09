Простые советы о продлении жизни вашего автомобиля (Фото)

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При выборе автомобиля очень много внимания уделяется его надежности. Ведь каждый водитель хочет, чтобы его машина доставляла как можно меньше ломалась. Однако мало кто задумывается над тем, насколько сильно привычки водителя влияют на надежность автомобиля.
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