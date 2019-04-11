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Volkswagen испытывает автопилот четвертого поколения

Volkswagen испытывает автопилот четвертого поколения
14:32 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

В Гамбурге проходят испытания автомобили Volkswagen e-Golf, оснащенные автопилотами четвертого поколения.

В немецком Гамбурге приступили к испытаниям автомобилей Volkswagen, оснащенных автопилотами четвертого поколения.

Такие автомобили, с установленной системой автоматического пилотирования четвертого поколения, способны передвигаться самостоятельно в большинстве возникающих ситуаций на дороге. В настоящее время компания Volkswagen ведет активную работу над системами пятого поколения. При внедрении таких систем пилотирования, транспортное средство будет способно передвигаться автономно от старта и до финиша, на протяжении всего маршрута.

Всего в эксперименте принимают участие пять таких автомашин. Транспортные средства имеют в своем арсенале внушительное оснащение, состоящее из сканеров, радаров и видеокамер. Кроме этого в багажнике авто установлен вычислительный центр, мощность которого сопоставима с 15 ноутбуками среднего уровня.

Названы внедорожники с самым большим расходом топлива

Тестирование проходит по трехкилометровому маршруту, который пролегает по транспортным магистралям города. На месте водителя находится специально подготовленный человек, который готов взять управление автомобилем в случае возникновения нештатной ситуации.

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Volkswagen, Автомобили, Авто, Автопилот.
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