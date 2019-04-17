Летняя шина: Выбираем с умом

Среди большого разнообразия шин для передвижения в летний период, есть несколько, которые станут действительно наилучшим выбором для езды.

Michelin Pilot Sports A/S 3+

Этот производитель автомобильной резины уже успел обеспечить себе мировую известность. Эта модель шин отличается особой чувствительностью к повороту рулевого колеса, в комплекте с низким профилем. Это позволяет им обеспечить красивый внешний вид, а также отличную управляемость в виде бонуса.

Разработка данного вида резины выполнялась главным образом для автомобилей спортивного класса, а также седанов высокой производительности. Они обеспечивают отличное качество сцепления с дорогой на мокрой трассе и защиту от преждевременного износа на сухой.

Michelin Pilot Sport 4

Данный комплект шин заслуженно пользуется большой популярностью, так как основной акцент при их производстве делается на обеспечение безопасности и защиты водителя и его пассажиров.

Срок службы протектора установлен компанией на протяжении пробега в 90 000 километров, а целостность структуры гарантируется в течение одного года.

Hankook Ventus ST RH06

Данный тип автомобильной резины отличается долговечностью в использовании. Предназначены они для автомобильной техники с большим весом, наподобие внедорожников и легкой грузовой техники. Срок службы протектора у них установлен в размере 50 000 километров на протяжении 5 лет.