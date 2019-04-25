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Toyota Rush: Модели автомобилей покоряют новые вершины

Toyota Rush: Модели автомобилей покоряют новые вершины
17:41 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Старт продаж Toyota Rush новой генерации состоялся еще в 2017-ом.

Модель превратилась в семиместный заднеприводный вэн, наделенный хорошими внедорожными качествами.

Именно такого рода транспорт сегодня особенно любим жителями стран Юго-Восточной Азии.

Так, в Индонезии желающих приобрести новый Toyota Rush было так много, что образовалась очередь длинной в четыре месяца.

На днях издания "CarBlogIndia" выяснило, что через год новинка выйдет на один из крупнейших мировых рынков - индийский. А вот до Китая и Японии Rush так и не доберется.

В отличие от своего предшественника Toyota Rush ощутимо прибавил в размерах: его длина ушла в "плюс" сразу на 440 мм (до 4 435 мм), а колесная база увеличилась на 105 мм (до 2 685 мм). Ширина авто достигает отметки в 1 695 мм, высота - 1 705 мм, клиренс - 220 мм.

General Motors презентовал новую модель

В движение Toyota Rush приводит полуторалитровый бензиновый "атмосферник" на 105 лошадиных сил, сочетающийся с пятиступенчатой "механикой" или четырехступенчатым "автоматом". Уже в начальной комплектации авто получает фронтальные подушки безопасности, ABS, аудиосистему, штампованные диски на 16 дюймов, а также тканевую отделку кресел.

По предварительным данным, за самый доступный Toyota Rush индийским автомобилистам придется заплатить 1,3 млн рупий.

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Авторынок, Новые модели авто, Toyota Rush, Фото Toyota Rush.
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