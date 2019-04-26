Рассекречен интерьер нового пикапа Changan Kaicene F70

По мнению специалистов, вероятность того, что Kaicene будет выведен в отдельный суббренд для пикапов очень велика.

Китайский пикап Changan Kaicene F70, созданный совместными усилиями с французской компанией Peugeot, должен поступить в продажу на рынок Поднебесной в текущем году.

Интерьер новинки имеет "усеченный" руль, мультимедийную систему с "парящим" сенсорным монитором, аналоговые приборы с цветным дисплеем на панели приборов, а также дефлекторы вентиляционной системы и USB-порт для задних пассажиров. К слову, все это ранее мы могли наблюдать на снимках салона нового пикапа Peugeot.

Обе модели построены на единой новой платформе, однако подробностей о ней пока не сообщается. Габаритные размеры новинки частично рассекречены: длина 5330 мм, а колесная база 3 180 мм. При этом размеры грузовой платформы составляет 1600/1595/500 мм.

В движение Kaicene F70 будет приводиться 1,9- и 2,5-литровыми турбодизельными моторами Isuzu. Также пикап получит систему полного привода.