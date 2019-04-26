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Рассекречен интерьер нового пикапа Changan Kaicene F70

Рассекречен интерьер нового пикапа Changan Kaicene F70
09:35 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

По мнению специалистов, вероятность того, что Kaicene будет выведен в отдельный суббренд для пикапов очень велика.

Китайский пикап Changan Kaicene F70, созданный совместными усилиями с французской компанией Peugeot, должен поступить в продажу на рынок Поднебесной в текущем году. 

Интерьер новинки имеет "усеченный" руль, мультимедийную систему с "парящим" сенсорным монитором, аналоговые приборы с цветным дисплеем на панели приборов, а также дефлекторы вентиляционной системы и USB-порт для задних пассажиров. К слову, все это ранее мы могли наблюдать на снимках салона нового пикапа Peugeot. 

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Обе модели построены на единой новой платформе, однако подробностей о ней пока не сообщается. Габаритные размеры новинки частично рассекречены: длина 5330 мм, а колесная база 3 180 мм. При этом размеры грузовой платформы составляет 1600/1595/500 мм.

В движение Kaicene F70 будет приводиться 1,9- и 2,5-литровыми турбодизельными моторами Isuzu. Также пикап получит систему полного привода.

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Автомобили, Авто, Пикап, Changan Kaicene F70.
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