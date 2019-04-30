В Сети показали, как тестируют люксовые гиперкары Koenigsegg

Гиперкары Koenigsegg испытываются таким образом в течение квартала, а затем отправляются для дальнейших тестов на специальные скоростные полигоны.

На YouTube APEX ONE появился видеоролик, на котором проводятся экстремальные испытания на прочность шведских гиперкаров Koenigsegg.

В рамках краш-тестов, автомобили за 2 миллиона долларов на скорости перелетают импровизированные возвышенности, попадают в ямы, кузова тестируют на специальных стендах и испытывают на прочность молотками и прессами, закрывают со всего маху капот и двери.

На этих кадрах видно, какую нагрузку испытывают люксовые автомобили при проверке на безопасность и прочность, прежде чем попасть в серийное производство. По словам руководителя компании Кристиана фон Кёнигсегга, инженеры в приличных количествах уничтожают кузовные детали - панели, подрамники и другие элементы, поглощающие энергию ударов. Нетронутым остается только самая дорогая часть автомобиля - монокок.