Кладбище старых автомобилей в США (Фото) Семейное предприятие по спасению и разборке машин было открыто в начале 1960-х годов. У многих местных жителей есть истории и детские воспоминания о прогулке по старой свалке, где они восхищались легковыми автомобилями и грузовиками. Здесь до сих пор сохранились десятки автомобилей в диапазоне от 1940-х до 1980-х годов выпуска.