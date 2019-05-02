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Volkswagen планирует собирать электромобили "чужих" брендов на своих заводах

Volkswagen планирует собирать электромобили "чужих" брендов на своих заводах
20:01 Чт, 2 Май 2019 Телеграф autogeek.com.ua

Volkswagen рассматривает возможность запуска производства электромобилей для других брендов.

О данном шаге в компании задумались после того, как решили сделать доступной для других автопроизводителей свою платформу MEB.

Член правления VW Томас Ульбрич заявил, что модульный комплект E-Drive Building Kit (MEB) открыт для брендов, не входящих в концерн.

"Мы пока не планировали открытие наших заводов для других автопроизводителей, однако не будем исключать такой возможности", - заявил Ульбрич.

Он также подчеркнул, что платформу MEB, точнее ее детали, можно использовать для производства более дешевых электромобилей, однако пока что специалисты Volkswagen изучают, какие компоненты можно будет использовать, и сколько это будет стоить.

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Стоит отметить, что первым партнером VW по MEB стал стартап e.GO Mobile. Его представители уже заявили, что планируют "специальный проект транспортного средства" с MEB, которая позволит сделать электромобиль более "надежным" и экономически эффективным.

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Volkswagen, Производство, Бренд, Компания, Авто, Машины, Электромобили, Сборка автомобилей, MEB, Томас Ульбрич.
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