Сколько прослужат аккумуляторы электромобилей Volkswagen

Руководитель Центра передовых технологий для аккумуляторных батарей VW Фрэнк Блум заявил: будущий электромобиль на базе MEB прослужит 8 лет.

Аккумуляторная батарея рассчитана на столько же, сколько и автомобили. Поскольку автомобили обычно используются дольше восьми лет, эксперты предположили: цель производителя – обеспечить как можно более длительное использование аккумулятора, даже с учетом постепенного снижения емкости – пока обслуживание электромобиля не станет слишком дорогостоящим по сравнению с изначальной ценой и выгодой от наличия транспорта.

Также Блум акцентирует на том, что модели нового поколения (семейство I.D.) - это, по сути, автомобили на батареях.

Для многих покупка электромобиля – неизведанная сфера. Как несведущий человек может быть уверен в том, что батарея их автомобиля будет исправно работать?

Да, конечно, утверждает Блум. Для своих новых электрических моделей Volkswagen построил автомобиль на аккумуляторе, в котором достаточно места для хранения энергии. Благодаря этому показатель дальности пробега возрос до 550 км – а цены остались на доступном уровне.

Дело в том, что раньше аккумуляторные модули устанавливали в разных местах автомобиля. Теперь же батарея компактно расположена между осями в днище кузова – т.е. в автомобиле есть центральная точка распределения энергии. Это одно из главных преимуществ новой электроприводной платформы MEB.

Как долго работают батареи?

Глобальная цель - чтобы батареи служили так же долго, как и автомобили. По умолчанию Volkswagen гарантирует работу в течение 8 лет или пробега в 160 тысяч км. Но на эти показатели могут повлиять и сами водители. Например, обычная зарядка для батареи полезнее, чем быстрая. А подпитка на 80% вместо 100% продлевает срок службы аккумулятора. Тем более, что в большинстве случаев этого более, чем достаточно – т.к. люди преимущественно ездят на электрокарах на короткие дистанции, например, на работу или за покупками. Для этого 100% заряда не нужно. В случае же необходимости всегда можно зарядить автомобиль полностью.

Чтобы облегчить своим клиентам задачу, Volkswagen сотрудничает с другими автопроизводителями – вместе разрабатывают сеть станций быстрой зарядки на европейских автострадах. Это поможет тем, кто отправляется в дальние путешествия – например, в отпуск.