Скачать
Среда, 08.05.2019
Решение СНБО по укреплению обороноспособности страны введено действие
Решение СНБО по укреплению обороноспособности страны введено действие
Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
Ливерпуль в неимоверном матче обыграл Барселону и вышел в финал Лиги чемпионов
Ливерпуль разгромил Барселону и вышел в финал ЛЧ
Мама Бритни Спирс обратилась в суд, чтобы выяснить, почему ее дочь держали в психбольнице
Мама Бритни Спирс обратилась в суд

Представлен экстремальный вариант пикапа Volkswagen Amarok

Представлен экстремальный вариант пикапа Volkswagen Amarok
14:46 Вт, 7 Май 2019 Телеграф newsyou.info Фото: newsyou.info

Дополнительно новинка имеет массивные расширители колесных арок, силовой бампер с дополнительным освещением, светодиодную "люстру" и черно-красную матовую окраску кузова.

Немецкое тюнинг-ателье Delta4x4 подготовило экстремальный вариант пикапа Volkswagen Amarok.

Автомобиль стал на 200 миллиметров шире, а его высота увеличилась на 250 миллиметров (до 2154 и 2084 миллиметров соответственно).

Пикап получил 10-сантиметровый "лифт", а также набор внедорожных пружин и амортизаторов Bilstein, которые делают автомобиль выше еще на четыре сантиметра. Кроме того, "Амарок" оснастили 20-дюймовыми дисками из алюминиевого сплава и 35-дюймовыми "зубастыми" покрышками Cooper. За счет них высота машины увеличится еще на 10 сантиметров.

Mercedes-Benz выпустил первый кроссовер на электрической тяге

Также для машины можно заказать комплект шин 33-дюймовых шин Yokohama, который обойдется в 4500 евро (вместе с дисками).

Информации о технической начинке тюнингованного варианта нет.

В сумме доработки Delta4x4 обойдутся в 8,3 тысячи евро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Volkswagen, Автомобили, Авто, Volkswagen Amarok, Пикап Volkswagen Amarok.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Стадион так стадион": Каплин предложил два этапа инаугурации Зеленского
02 Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
03 Ливерпуль - Барселона: события матча
04 Высший антикоррупционный суд будет запущен в сентябре
05 Конгрессмены требуют от Белого дома отменить отзыв Йованович из Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко уволил Аллерова и назначил и.о. командующего Нацгвардией
Командующий Нацгвардией уволен указом Порошенко
Украина была избрана в состав двух комиссий при ООН
Украина была избрана в состав двух комиссий при ООН
Высший антикоррупционный суд будет запущен в сентябре
ВАКС будет запущен в сентябре
Уилл Смит признался, что ему было страшно играть Джинна в &quot;Алладине&quot;
Уилл Смит признался, что ему было страшно играть Джинна в "Алладине"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь