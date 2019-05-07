Представлен экстремальный вариант пикапа Volkswagen Amarok

Дополнительно новинка имеет массивные расширители колесных арок, силовой бампер с дополнительным освещением, светодиодную "люстру" и черно-красную матовую окраску кузова.

Немецкое тюнинг-ателье Delta4x4 подготовило экстремальный вариант пикапа Volkswagen Amarok.

Автомобиль стал на 200 миллиметров шире, а его высота увеличилась на 250 миллиметров (до 2154 и 2084 миллиметров соответственно).

Пикап получил 10-сантиметровый "лифт", а также набор внедорожных пружин и амортизаторов Bilstein, которые делают автомобиль выше еще на четыре сантиметра. Кроме того, "Амарок" оснастили 20-дюймовыми дисками из алюминиевого сплава и 35-дюймовыми "зубастыми" покрышками Cooper. За счет них высота машины увеличится еще на 10 сантиметров.

Также для машины можно заказать комплект шин 33-дюймовых шин Yokohama, который обойдется в 4500 евро (вместе с дисками).

Информации о технической начинке тюнингованного варианта нет.

В сумме доработки Delta4x4 обойдутся в 8,3 тысячи евро.