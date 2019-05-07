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LDV EV30: китайцы презентовали новый электрофургон для европейского рынка

LDV EV30: китайцы презентовали новый электрофургон для европейского рынка
20:38 Вт, 7 Май 2019 Телеграф autogeek.com.ua Фото: Twitter

Компания LDV, являющаяся дочкой SAIC, представила на выставке коммерческого транспорта в Бирмингеме свой второй электрофургон.

Модель под названием EV30 получила две версии с разными батареями - на 35 или 53 кВтч. Электрофургон с аккумулятором на 35 кВтч сможет преодолевать на одном заряде 280 км. При этом батарея на 53 кВтч обеспечивает 400 км запаса хода.

Разработчики отмечают, что в EV30 будет доступна функция быстрой зарядки - до 80 процентов электрофургон можно будет зарядить всего за 45 минут.

Мощность EV30 составляет 85 кВт - эта версия будет доступна в Европе. На китайском рынке будут продавать менее мощную модель.

Также будут доступны EV30 с разными колесными базами - в 2,91 м (грузоподъемность 855 кг) и 3,29 м (предлагает 1000 кг). Максимальная скорость для обеих версий составляет 130 км/ч.

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Первым европейским рынком для EV30 станет Великобритания - здесь электрофургон начнут продавать уже в 2020 году минимум за 22 тысячи фунтов стерлингов (около 28 800 долларов).

"Представив EV30 компания LDV продемонстрировала, насколько доступными могут быть коммерческие электромобили для бизнеса", - заявил генеральный директор LDV Марк Барретт.

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Авто, Фургон, Электрофургон, LDV EV30, LDV.
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