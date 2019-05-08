Величественные автомобили на снимках фотографа из Литвы (Фото) Арнольдас Иванаускас (Arnoldas Ivanauskas) — талантливый фотограф-самоучка и ретушер, в настоящее время проживающий в Вильнюсе, Литва. Он специализируется на автомобильной и коммерческой фотографии. Арнольдас снимает творческие и красочные фото величественных автомобилей.