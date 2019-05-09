Самые из самых: лучшие автомобили BMW всех времен "Баварцы" создали много отличных автомобилей. Себе они не изменяют в этом плане год от года, стараясь делать качественный продукт, способный конкурировать в высших эшелонах рынка и задавать тренд развития всей отрасли. Тем не менее, и у BMW есть машины, которые достойны особенной похвалы и долгой памяти.