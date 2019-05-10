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Пятница, 10.05.2019
Брутальность, скорость и рев моторов: уникальные мотоциклы
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Брутальность, скорость и рев моторов: уникальные мотоциклы

Мотоцикл. Когда слышишь это слово, сразу ощущаешь исходящую брутальность, скорость и рев моторов. Но после выхода автомобиля в массовое производство мотоциклы потеряли свое значение как транспорт. Однако, в наши дни их используют байкеры или спортсмены. Изобретатели и художники периодически создают уникальные проекты. Итак, самые необычные мотоциклы со всего мира.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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