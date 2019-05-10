Брутальность, скорость и рев моторов: уникальные мотоциклы Мотоцикл. Когда слышишь это слово, сразу ощущаешь исходящую брутальность, скорость и рев моторов. Но после выхода автомобиля в массовое производство мотоциклы потеряли свое значение как транспорт. Однако, в наши дни их используют байкеры или спортсмены. Изобретатели и художники периодически создают уникальные проекты. Итак, самые необычные мотоциклы со всего мира.