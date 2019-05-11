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Совместная работа BMW и Microsoft обеспечит создание голосового помощника для авто (Видео)

Совместная работа BMW и Microsoft обеспечит создание голосового помощника для авто (Видео)
13:56 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Баварский автопроизводитель вместе с Microsoft стремится создать платформу с открытым исходным кодом.

Сделает будущие беседы с помощником Intelligent Personal Assistant от BMW еще более персонализированными, не говоря уже о большей естественности.

В компании отмечают, что инженеры марки постоянно дорабатывают возможности личного помощника BMW Open Mobility Cloud на базе Microsoft Azure и технологии искусственного интеллекта.

"Microsoft Virtual Assistant Solution Accelerator, построенный на Azure, обеспечивает необходимую технологическую основу, используя облачные возможности Microsoft Azure и возможности искуственного интелекта, такие как Bot Framework и Cognitive Services", - говорится в сообщении марки.

Так, клиенты BMW могут записаться на техобслуживание в любимый дилерский центр BMW, просто поговорив с личным помощником - беседа начинается с напоминания о том, что необходимо обслуживание, и закончить назначением встречи. Пользователи также могут управлять своими электронными письмами и встречами в календаре по средствам голосовых команд.

Основатель Blue Origin и предприниматель Джефф Безос презентовал космический корабль Blue Moon

Группы разработчиков BMW и Microsoft в Мюнхене и Сиэтле работают над несколькими новыми решениями с целью создания бортового помощника с многоканальными возможностями, способного вести естественный разговор со своими пользователями.В настоящее время самое большее, на что вы можете надеяться в современной BMW, - это сказать что-то вроде "Привет, BMW, мне холодно", и искуственный интелект автоматически подберет оптимальную температуру. Хорошей новостью является то, что возможности системы будут "постоянно расширяться в рамках регулярных обновлений", как в автомобилях Tesla.

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Microsoft, BMW, Видео, Голосовой помощник для авто, Microsoft Virtual Assistant Solution Accelerator.
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