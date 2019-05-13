ТОП-5 автомобилей, которые можно покупать с большим пробегом

Для этих моделей пробег 300-400 тысяч километров является обыденностью, поскольку запас надежности у них гораздо выше.

Эксперты составили подборку автомобилей, которые расходятся "как горячие пирожки" на вторичном рынке.

При должном обслуживании любую машину из представленного ниже списка можно передавать по наследству в качестве семейной реликвии.

Лучше всего зарекомендовали себя версии Mercedes W124 с бензиновыми двигателями объемом 1,8 и 2,0 литра. Отличное качество сборки и простая надежная конструкция позволяют очень долго поддерживать автомобиль на ходу, пока кузов выдерживает коррозийные процессы.

Культовый 124-ый Toyota Camry 30 до сих пор массово встречается на российских дорогах. Пробег данного автомобиля нередко превышает 1 миллионов километров, сохраняя при этом ремонтопригодность.

Четвертое поколение японского седана Audi 100 C4 отличается надежностью. Вполне реально найти "живой" экземпляр с пробегом свыше 200 тысяч километров. Удачная подвеска с высоким уровнем комфорта обеспечивает перемещением по нашим дорогам.

Оцинкованный кузов Nissan Maxima A32 стойко противостоит ржавчине. Кроме того, специалисты отмечают высокий запас надежности у мотора и трансмиссии. При должном уходе автомобиль может прослужить очень долго, пройдя даже свыше 400 тысяч километров.

Феноменальная надежность седана позволяет говорить о рекордных показателях пробега. Особенно хвалят версии с 3,0-литровыми бензомоторами.

При этом без разницы механическая или автоматическая трансмиссия, так как они одинаково хороши.