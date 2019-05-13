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Лучшие из лучших: топ-5 автомобилей в истории автомобилестроения

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Лучшие из лучших: топ-5 автомобилей в истории автомобилестроения
18:09 Сегодня Телеграф zefirka.net Фото: pixabay.com

Пятерку лучших автомобилей за всю историю автомобилестроения. Как считают эксперты, самым крутым авто может быть не только суперкар, но и скромный хэтчбек.

  • 1

    № 1. Fiat 500 (1957 — 1975)

    Этот крошечный хэтчбек стал образцом для подражания для множества европейских автопроизводителей. Недорогая и практичная машинка для города, длиной всего в 3 метра, была оснащена маленьким двухцилиндровым двигателем объемом 479 cc с воздушным охлаждением. Малыш-Фиат 500 заново определил понятие "маленький автомобиль" и считается номером один в классе City car.

  • 2

    № 2. Lancia Stratos (1972 — 1974)

    Машина — легенда. Это первый автомобиль, который изначально создали для участия в ралли.

  • 3

    № 3. Land Rover Defender (1948 — 2016)

    Легендарный внедорожник из Великобритании, который выпускали почти 70 лет.

  • 4

    № 4. Ford Escort Mexico (1968 — 2004)

    Простой, дерзкий и непритязательный Ford изначально был настоящей звездой своей эпохи. Изначально машину создали для ралли, но позже Ford Escort стал гражданским автомобилем.

  • 5

    № 5. Lamborghini Miura (1966 — 1969)

    Мощный спорткар мощностью 350 лошадок. Самый быстрый серийный автомобиль своего времени.

ТОП-5 надежных японских автомобилей

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