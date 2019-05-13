Лучшие из лучших: топ-5 автомобилей в истории автомобилестроения

№ 1. Fiat 500 (1957 — 1975)
Этот крошечный хэтчбек стал образцом для подражания для множества европейских автопроизводителей. Недорогая и практичная машинка для города, длиной всего в 3 метра, была оснащена маленьким двухцилиндровым двигателем объемом 479 cc с воздушным охлаждением. Малыш-Фиат 500 заново определил понятие "маленький автомобиль" и считается номером один в классе City car.
№ 2. Lancia Stratos (1972 — 1974)
Машина — легенда. Это первый автомобиль, который изначально создали для участия в ралли.
№ 3. Land Rover Defender (1948 — 2016)
Легендарный внедорожник из Великобритании, который выпускали почти 70 лет.
№ 4. Ford Escort Mexico (1968 — 2004)
Простой, дерзкий и непритязательный Ford изначально был настоящей звездой своей эпохи. Изначально машину создали для ралли, но позже Ford Escort стал гражданским автомобилем.
№ 5. Lamborghini Miura (1966 — 1969)
Мощный спорткар мощностью 350 лошадок. Самый быстрый серийный автомобиль своего времени.