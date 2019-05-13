Лучшие из лучших: топ-5 автомобилей в истории автомобилестроения

1 № 1. Fiat 500 (1957 — 1975) Этот крошечный хэтчбек стал образцом для подражания для множества европейских автопроизводителей. Недорогая и практичная машинка для города, длиной всего в 3 метра, была оснащена маленьким двухцилиндровым двигателем объемом 479 cc с воздушным охлаждением. Малыш-Фиат 500 заново определил понятие "маленький автомобиль" и считается номером один в классе City car.

2 № 2. Lancia Stratos (1972 — 1974) Машина — легенда. Это первый автомобиль, который изначально создали для участия в ралли.

3 № 3. Land Rover Defender (1948 — 2016) Легендарный внедорожник из Великобритании, который выпускали почти 70 лет.

4 № 4. Ford Escort Mexico (1968 — 2004) Простой, дерзкий и непритязательный Ford изначально был настоящей звездой своей эпохи. Изначально машину создали для ралли, но позже Ford Escort стал гражданским автомобилем.