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Skoda выпускает первый электрокар Škoda Citigo-e

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Skoda выпускает первый электрокар Škoda Citigo-e
22:22 Вс, 19 Май 2019 Телеграф autonews.ua Фото: pixabay.com

В сети появилися первые фотографии анонсированного электрокара чешского бренда Škoda.

В сети распространили первые фотографии анонсированного электрокара чешского бренда. Škoda Citigo-e будет официально представлена в Братиславе 23 мая в рамках чемпионата по хоккею, где бренд выступает в качестве спонсора.

Первые снимки Škoda Citigo-e были сделаны в Праге, где автомобиль, вероятно, проходил предварительные съемки для рекламных материалов.

Отметим, что в основу электрокара лег Volkswagen e-up, который уже поступил на рынок Европы. Чешский компакт получит усовершенствованную батарею, которая позволит ему преодолевать на одном заряде более 300 км.

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Известно, что дизайн автомобиля будет в корне отличаться от всех моделей Skoda, и предопределит внешность всех будущих зеленых автомобилей бренда. Выпуск маленького электрокара Škoda Citigo-e наладят на заводе Volkswagen Group в Братиславе, и он будет одним из самых дешевых электромобилей в мире.

Предполагают, что Škoda Citigo-e будет стоить около 16 тысяч евро, в то время, как ее прародитель Volkswagen e-up имел ценник в 25 тысяч евро изначально и 20 тысяч евро в последствии.

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Автомобиль, Skoda, Электрокар, Обновление, Skoda Citigo.
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