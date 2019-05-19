В Volvo презентовали новый тягач с большой кабиной

Шведский автопроизводитель показал новый тягач Volvo FH XXL, оборудованный огромным спальным местом в кабинном модуле.

По словам разработчиков, кабина стала на 24,5 сантиметра длиннее.

Изначально подобные грузовики предназначались только для австралийского авторынка, но теперь такой грузовик доступен по специальному заказу для всех стран.

Главной особенностью огромной кабины является наличие большой, комфортной спальной кровати. Такая койка стала на 25 сантиметров шире и на 13 сантиметров длиннее, что позволяет хорошо выспаться даже самым высоким и толстым дальнобойщикам.

У инженеров Volvo получилось увеличить объем кабинного модуля на 600 литров. Это удалось за счет установки дополнительных стоек-усилителей, которые отодвинули заднюю стенку кабины.

Помимо этого, пространство внутри переработано и стало заметно эргономичнее. Отсеки для вещей также заметно увеличились.