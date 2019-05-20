Автомобили с рекордным пробегом Совершенно очевидно: чем больше пробег, тем хуже для авто. Однако, подаются такие машины, которые уже прошли неимоверное количество сотен километров и останавливаться на достигнутом, отправляясь на свалку, не собираются.